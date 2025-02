Sport.quotidiano.net - Volley B2 e C. Il Massa travolge e scavalca la My Mech. Brindano Pietro Pezzi, Consar baby e Orbite

Leggi su Sport.quotidiano.net

Interessante ma a senso unico, il derby tutto ravennate nel girone F di serie B2 trae MyCervia: infatti al PalaMelandri le massesi, forti anche del nuovo acquisto Giulia Grillini, si impongono per 3-0 (25-16, 25-14, 25-23) sulle adriatiche. In classifica, ilraggiunge quota 16 punti ele rivali cervesi ferme a 14 e ora al 12º posto in classifica. Nel girone B della serie C maschile ben tre le vittorie delle formazioni bizantine. La3-0 (25-18, 25-16, 25-17) i bolognesi dell’Ideae si confermano al secondo posto a -4, però, dalla Paolo Poggi, a sua volta vittorioso 3-0 sul Viserba. Ottima la partita dei giovani dellache si piazzano al quarto posto in classifica, seppur staccati dalle prime posizioni, grazie alla vittoria per 3-0 (25-22, 25-20, 25-16 sul Pasquali, ora comunque settimo.