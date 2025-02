Ilfattoquotidiano.it - “Volevo dare il massimo in palestra e ho bevuto un energy drink, mi sono sentita stordita e sono crollata”: 20enne ha un collasso degli organi interni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutto è cominciato a novembre, con cinque arresti cardiaci dopo il consumo di una bevanda energetica e l’allenamento in. Protagonista la giovane Jazmin Garza, che dopo averun terzo di lattina di Ghost, un popolare, si era recata in. Alla fine di una serie di stacchi da terra con manubri cominciò a sentirsi poco bene e in un attimo si ritrovò a terra. Era presente il fidanzato, Isaac Ayala, che intervenne con la rianimazione cardiopolmonare perché la ragazza era in arresto cardiaco e non respirava più. La giovane fu subito portata in ospedale, ma prima di arrivarci ebbe altri quattro arresti cardiaci, di cui uno durato 5 minuti: durante questi attacchi venne a mancare il sangue al cervello e agli, che risultarono quindi molto danneggiati. Perciò Jazmin fu ricoverata in rianimazione e collegata a vari macchinari, tra cui uno per ossigenare il sangue in presenza di insufficienza cardiaca e/o respiratoria acuta e un apparecchio per la dialisi, per aiutare il lavoro di smaltimento dei reni.