Serieanews.com - Vlahovic, niente cessione: la Juve ha preso una decisione clamorosa

Leggi su Serieanews.com

Dusanè rimasto a Torino: ladella: lahauna– SerieAnewsL’arrivo di Kolo Muani allantus ha avuto un impatto decisamente devastante. Basti pensare che il bomber francese in due presenze ha già messo a segno tre gol. Rete all’esordio contro il Napoli, poi la doppietta che ha permesso alladi ribaltare l’Empoli (poi domato nel finale).Insomma, Kolo Muani quasi come la soluzione a tutti i mali dellantus. Di certo sembra abbia risolto definitivamente il problema del gol. O, quantomeno, sembra ci sia riuscito almeno secondo i primi numeri da circo con la maglia del club piemontese. E? Sembra soltanto un ricordo.Relegato in panchina, tutto solo e triste, rimasto a Torino prigioniero delle richieste dellama anche e soprattutto dell’ingaggio da superstar che guadagna.