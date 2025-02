Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, naufragata la trattativa per il rinnovo: ci sono tre ipotesi per il futuro del serbo. Le ultimissime

di RedazionentusNews24laper il: secondo quanto riportato da Tuttosport citreper ildel. LeTuttosport oggi in edicola non sembra avere particolari dubbi a riguardo: nonostante alcuni incontri avuti tra le parti negli scorsi mesi non si è mai arrivati a un’intesa per ildie l’unica strada percorribile sembra essere quella dell’addio in estate.Il calciomercatosi sta già preparando a questo scenario a dodici mesi dalla naturale scadenza del contratto. Tre leneldel: su di lui cidiversi club di Premier League e il Barcellona, ma potrebbe essere offerto anche al PSG nell’affare Kolo Muani.Leggi suntusnews24.com