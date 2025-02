Ilrestodelcarlino.it - Viva le coppie d’oro e di diamante. La sindaca: "Ci regalate speranza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una sala brulicante, quella del Circolo Arci di San Lazzaro, domenica mattina per la cerimonia dedicata a chi ha raggiunto il traguardo delle nozzee di. Nella Sala 77 laMarilena Pillati ha consegnato 70 pergamene a tutte leche hanno accettato l’invito dell’amministrazione comunale a festeggiare insieme il traguardo dei 60 anni e dei 50 anni di matrimonio. "Sono onorata di potervi consegnare queste pergamene a nome della nostra comunità – ha detto laPillati –. Si tratta di un piccolo gesto dell’amministrazione che, però, vuole esprimere il grande senso di ammirazione che nutriamo per voi che siete un esempio straordinario di amore. Un esempio non solo per i vostri figli, i vostri nipoti e per tutte le persone a voi più care, ma soprattutto per quelle giovaniche hanno scelto, o magari stanno per farlo, di intraprendere un percorso di vita assieme attraverso il matrimonio.