Lanazione.it - Vita da pendolare, che incubo: “Regionali, ritardi continui”. Promossa l’Alta Velocità

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 febbraio 2025 – Ennesima mattinata al veleno per i pendolari fiorentini. Ad avere la peggio, stavolta, è stato chi si doveva muovere verso ovest per un incendio a un treno Etr all’altezza di Lastra a Signa, con ripercussioni sulla linea Firenze-Pisa. Un imprevisto, certo, peròe soppressioni dei, lamenta gran parte di chi per lavoro, studio, motivi familiari o piacere si muove in treno da e per Firenze, non sono affatto eventi eccezionali. Anzi. Una delle linee più martoriate è proprio la Firenze-Pisa: “Arrivo da Lastra a Signa e mi è andata bene perché ho preso il treno delle 7 – tira un sospiro di sollievo Cosimo Bellucci, studente universitario – In generale la fascia oraria con piùè quella della 16”. PRESSPHOTO Firenze, treni, viaggiatori e pendolari, stazione SMN.