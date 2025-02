Sport.quotidiano.net - Vis: un attaccante di prospettiva dalla Liguria. Preso Lari, promessa dell’area di rigore

Roberto Stellone voleva toccare il meno possibile la Vis sul mercato. Accontentato. Sono rimasti i pezzi più importanti, pochi e mirati gli arrivi, rosa adeguatamente sfoltita. Nicolò, classe 2005, è il colpo in chiusura.centrale, arriva dallo Spezia a titolo definitivo. Ha firmato un triennale, fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nelle giovanili dello Spezia, dopo l’esperienza in Under 17 passa in Primavera, segnando al primo anno 14 reti in 25 presenze. A gennaio 2024 si trasferisce in presto al Malaga City, terza divisione spagnola, al suo rientro si accasa al Città di Varese mettendo a segno 3 gol in 12 presenze. L’arrivo di, in sostanza, va a compensare la partenza di Molina, ceduto in prestito alla Spal. L’altra notizia è la permanenza in biancorosso di Alvin Okoro.