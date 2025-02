Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, torna l’Eurolega: la sfida con il Partizan

, 4 febbraio 2025 – Inizia il ciclo di ferro dellaattesa da quattro sfide nei prossimi 8 giorni. Si comincia domani sera, alle 20.30 alla Segafredo Arena con ilMozzart Bet Belgrade nella 25esima giornata di Eurolega.subito impegnativa per la formazione di Dusko Ivanovic che poi bisserà venerdì sempre in Eurolega col Paris, a cui seguiranno ladi campionato con Tortona e poi il quarto di finale di mercoledì prossimo con l’Armani Milano. Indisponibili ancora Will Clyburn e Ante Zizic, in attesa di vedere in campo Justin Holiday (che indosserà la canotta numero 1), laprova a riprendere la sua corsa anche in Eurolega, anche se il compito non è dei più facili. “Ilè una squadra combattiva e atletica, lo ha dimostrato spesso, specialmente nelle ultime gare, su 13 partite ne ha vinte 11 - conferma coach Ivanovic - Giocano molto bene in difesa, in maniera dura, con cambi difensivi continui, in più hanno vari giocatori con esperienza tale da gestire gli ultimi possessi decisivi”.