Violenze in carcere teste | Mi fu chiesta la distruzione delle immagini

Tempo di lettura: 3 minutiNei giorni seguenti alla perquisizione straordinaria avvenuta il 6 aprile 2020 aldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta), durante la quale circa 300 agenti penitenziari picchiarono altrettanti detenuti del reparto Nilo, i poliziotti che avevano preso parte all’operazione erano molto preoccupati per letelecamere interne, che avevano appunto ripreso i pestaggi, tanto da chiedere all’agente addetto alla sala regia di manomettere il sistema di videosorveglianza relativo al giorno 6. A confermarlo durante l’udienza del maxi-processo in corso all’aula bunker delsammaritano – 105 imputati tra agenti, funzionari del Dap e medici Asl – è stato il testimone Domenico Migliaccio, sovrintendente della Penitenziaria addetto all’epoca dei fatti alla sala regia del reparto Nilo e attualmente in servizio all’istituto napoletano di Poggioreale.