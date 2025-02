Violenta rapina a Latina | due arresti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 febbraio 2025 – Avevano preso a calci e pugni un uomo perrlo, un ventinovenne e un ventunenne che, all’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Stazione di, sono stati tratti in arresto, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, ritenuti responsabili di unaaggravata in concorso.I due soggetti sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di unacommessa, nella prima mattinata del giorno di Natale scorso, a seguito della quale la vittima ha riportato diverse contusioni e una frattura al naso. Le investigazioni dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire, in modo chiaro e puntuale, quanto accaduto a seguito della denuncia della vittima, circostanziando ed approfondendo tutti gli elementi raccolti con numerosi riscontri oggettivi e, all’esito di una complessa e articolata attività di indagine, l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti dei due indagati, ferma restando la presunzione di innocenza, una ordinanza di custodia cautelare in carcere.