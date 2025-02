Anteprima24.it - Viola le prescrizioni, 55enne arrestato dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri, idella Stazione di Montefredane hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di revoca per l’affidamento in prova e il contestuale ripristino della detenzione in carcere ai danni di un uomo del posto.Detto aggravamento di pena scaturisce dall’inosservanza delleemanate dall’Autorità Giudiziaria (assenza dal posto di lavoro e omessa presentazione innanzi al Magistrato).Al termine delle formalità di rito ilè stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.L'articololedaiproviene da Anteprima24.it.