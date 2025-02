Sport.quotidiano.net - Viola, la partita maledetta. Stessa gara, stesso arbitro. Si ripartirà dal 16° minuto. Ma i nuovi non ci saranno

Sarà unastrana, che comincerà al 16’ del primo tempo con una rimessa laterale in favore della Fiorentina all’altezza della panchinasotto la Tribuna. Dal primo dicembre al 6 febbraio, poco più di due mesi dopo qualcosa è cambiato ma negli occhi quell’azione è sempre nitida. Palla che esce, guardalinee che non sbandiera. L’azione prosegue e Lautaro Martinez batte De Gea. Controllo Var in corso, Doveri (designato anche per il recupero di giovedì) che fa segno con le mani di riprendere con la rimessa laterale. Sono gli istanti prima del crollo a terra di Edoardo Bove. In quel momento lafu interrotta e cominciò una serata molto diversa alla quale seguirono giorni di apprensione.prima sospesa, con le squadre incredule verso il tunnel degli spogliatoi, poi definitivamente rinviata con la comunicazione dello speaker agli spettatori.