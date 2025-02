Ilfattoquotidiano.it - “Vietare l’accesso dei cani ai parchi pubblici”, la proposta del Garante del verde di Milano

deiai. È questa laavanzata daldeldi, l’organo composto da tre esperti nominati dal sindaco Giuseppe Sala. La richiesta è di modificare il Regolamento delaffinché l’ingresso degli animali da compagnia, in particolare dei, sia vietato “ove non espressamente permesso”. Resterebbero quindi accessibili le centinaia di areedella città, ma non potrebbero più passeggiare, neanche al guinzaglio, nei.Laè giustificata con la necessità di salvaguardare la biodiversità, proteggere la fauna selvatica ed evitare danni alle piante erbacee, arbustive e arboree. Tra le ragioni citate c’è anche la tutela della salute dei, con riferimento ai forasacchi, semi di graminacee particolarmente pericolosi per gli animali, che possono infilarsi nella pelle causando ferite anche gravi.