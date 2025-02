Ilfattoquotidiano.it - “Viene qui a fare i ca**i suoi, la mando a quel paese, non si permetta”. Parenzo furibondo caccia il tiktoker Anthony Sansone. Cosa è successo a “L’aria che tira”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Discussione dai toni accesi a “che“. Nella puntata in onda il 3 febbraio su La7 il presentatore Davidsi è scontrato con ilnapoletano, ospite in collegamento.era stato invitato per parlare dei fatti di Roccaraso, dal momento che è uno degli organizzatori delle gite fuori porta di cui tanto si parla in questo periodo. Collegato con lo studio dic’era anche l’On. Francesco Emilio Borrelli, cuisi è rivolto in questi termini: “Le cose che fa il signor Borrelli, alcune sono esatte per la nostra popolazione napoletana. Ma vogliamo parlare un po’ degli immigrati nella casa di sua mamma?”. Il riferimento è a una vicenda di cronaca che negli scorsi anni ha interessato la madre dell’onorevole, che in men che non si dica ha così replicato al suo interlocutore: “Questa trasmissione diventa la possibilità per offendere la mia famiglia con cose false messe in giro dalla camorra.