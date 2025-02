Inter-news.it - VIDEO – Zalewski, che esordio nel derby! L’Inter celebra la sua novità di gennaio

Nicolanon ha perso tempo e, appena arrivato a Milano, si è subito fatto notare collezionando un importante assist nel. Il club interistain uni primi momenti in nerazzurro del polacco.LA– La sessione invernale di mercato si è conclusa da meno di ventiquattro ore. Lein casa Inter sono da segnalare più che altro sul fronte uscite, con il trasferimento in prestito di Tajon Buchanan e Tomas Palacios. L’unico vero e proprio colpo in entrata messo a segno dalla dirigenza nerazzurra è quello che porta il nome di Nicola Zalweski. Non poco lo scetticismo dei tifosi intorno al giovane centrocampista, anche lui trasferitosi a Milano con la formula del prestito. Ma è proprio dal classe 2002 che è arrivata la prima risposta in campo dal mercato interista.