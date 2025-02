Anteprima24.it - VIDEO/ Sgombero ordinato dal Comune di Napoli, la protesta degli attivisti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti Stamattina le forze di polizia, i reparti della celere, i vigili urbani, i vigili del fuoco, si sono presentati nella casa dove vive la signora Grazia, indigente, con i suoi due figli minori per eseguire lodaldi. Glidella campagna Resta Abitante e per il diritto alla casa sono accorsi sul posto e hanno cercato un’interlocuzione per tutta la mattinata con l’amministrazione Manfredi, per delega di competenza con l’assessore Baretta, senza ottenere risposta. La disposizione diporta infatti la firma della dirigente del Servizio Politiche per la Casa Antonietta Agliata e già nei mesi precedenti c’era stata un’interlocuzionecon l’assessorato al Patrimonio con l’impegno dell’assessore Baretta a una revisione in autotutela del provvedimento, data la controversia sussistente rispetto alla legittima assegnazione dell’immobile su cui è ancora in corso un procedimento giudiziario.