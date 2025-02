Viterbotoday.it - VIDEO | Incendio in una palazzina, morta una donna

Leggi su Viterbotoday.it

Unè divampato nella serata di lunedì 3 febbraio in unaa Oriolo Romano, causando la morte di Letizia Faggiano, 80 anni. Le fiamme hanno distrutto l'appartamento al primo piano e il fumo ha intrappolato gli inquilini del secondo piano. In via della Stazione. I vigili del fuoco.