Messinatoday.it - VIDEO | Camion resta impantanato nel fango e blocca l'ingresso del polo Asi a Larderia, sul posto i vigili del fuoco

Leggi su Messinatoday.it

Traffico in tilt aper una autocisterna rimasta impantanata nelche hato l'delAsi. Il mezzo pesante non riusciva a salire per ile i detriti che si sono riversati sulla strada a causa del maltempo dei giorni scorsi. E' stato necessario l'intervento dei.