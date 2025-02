Pisatoday.it - Vicopisano: in partenza il corso di difesa personale con Paolo Bernardini

Leggi su Pisatoday.it

Nuovodinel Comune di, a Cucigliana. Lo terrà, vigile del fuoco in pensione, psicologo dell'emergenza in attività e da 40 anni atleta, campione e istruttore di kickboxing. Ilsi svolgerà, infatti, nella palestra di, in via Piave.