Bergamonews.it - Via Stoppani, dopo le spaccate i furti alle auto: “Durante la Mezza Maratona spariti contanti e occhiali per 2mila euro”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.per oltre 700da sole e da vista griffati. “E non si sono accontentati, pure le mutande ci hanno portato via”. Vittime due atlete arrivate in città da Lecco per lain programma sabato 2 gennaio a Bergamo.Il furto deve essere avvenuto tra le 9,30 e le 11,30. “In via Antonio11, in un parcheggio a pagamento, in pieno giorno – fa notare la proprietaria della Ford Fiesta presa di mira, che ha denunciato il fatto ai carabinieri -. Lo so, ho sbagliato a portare ie lasciare il portafoglio nel baule, ma avevo lasciato l’in un posto che credevo sicuro, a duecento metri dal centro. Evidentemente mi sbagliavo”. Il bottino ammonta a circa 2 mila. “Hanno lasciato insolo bancomat e carte di credito – fa sapere la ragazza – il resto lo hanno preso tutto”.