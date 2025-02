Anteprima24.it - Via Piermarini, l’assessore Chiusolo: “Interventi legittimi, origine degli atti risale al 2011”

Tempo di lettura: 2 minuti“In riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa, nel quale alcuni condomini di Vian. 48 manifestano preoccupazione per la presunta “edificazione di nuovi volumi edilizi sulla sommità della palazzina in cui vivono”, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti”, è quanto afferma in una notaall’Urbanistica Molly. “L’edificio in questione è stato realizzato in conformità alla Licenza Edilizia n. 557 del 28 maggio 1966, successivamente modificata dalla variante approvata con Licenza Edilizia n. 887 del 28 novembre 1967, ed ha ottenuto la dichiarazione di abitabilità il 6 aprile 1974. Le unità immobiliari oggetto di segnalazione sono state interessate da una richiesta di condono edilizio per un abusonte al 1966, sanato con il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria n.