Modenatoday.it - Via libera al nuovo gattile di Carpi: ospiterà fino a 350 felini in un'area green e sostenibile

Leggi su Modenatoday.it

Il Consiglio Comunale ha espresso voto favorevole e unanime all'atto di assenso per l’approvazione della variante urbanistica necessaria per il progetto del. Con questa dezione, si rende effettiva dunque la realizzazione delnell’individuata in via Ivano.