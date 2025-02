Lanazione.it - “Via il nome di Togliatti dalla toponomastica”, scontro in consiglio: mozione respinta, la minoranza se ne va

Leggi su Lanazione.it

Luni (Spezia), 4 febbraio 2025 –rigettata: la strada intitolata a Palmironon verrà cancellata. Uncomunale concitato quello svoltosi sabato mattina a palazzo civico a Luni. Al centro della querelle, la proposta del consigliere diPaolo Andreani avente ad oggetto la revoca del conferimento dell’onorificenza a Palmiro, con la richiesta conseguente di avvio dell’iter per la cancellazione,comunale, di via. Laè stata infinemaggioranza, dopo un dibattito acceso, con tanto di sospensione dei lavori, e dopo che i consiglieri diPaolo Andreani, Lorenzo Parodi e Orsola Palladino hanno abbandonato l’aula esprimendo l’intenzione di non partecipare al prosieguo della seduta. In sintesi, inhanno preso la parola lo stesso Andreani, per illustrare la propria, e poi, a seguire, il sindaco Alessandro Silvestri, i consiglieri di maggioranza Giacomo Moracchioli e Silvia Tavarini e il consigliere e vice sindaco Massimo Marcesini.