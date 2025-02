Ilrestodelcarlino.it - Via Bovio sarà pedonalizzata. Slittano i cantieri in zona mare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via libera alla pedonalizzazione di via, naturale prolungamento della passeggiata di corso Matteotti fino alla basilica di San Paterniano. E’ una delle idee proposte dal Comune agli operatori economici nell’incontro di ieri. La chiusura al traffico della piccola strada del centro storico arriva quasi due anni dopo la richiesta dei commercianti che nel 2023 avevano anche promosso una raccolta firme. Ancora da decidere se la pedonalizzazionetotale o a fasce orarie, in ogni caso il Comune garantisce "il passaggio ai residenti di via Alessandrini, De Borgogelli e Apolloni". Il progettoillustrato oggi al comitato del Centro Storico e approvato giovedì in giunta. Generale condivisione del tavolo economico delle norme per il rilancio del turismo alberghiero è stata espressa da Barbara Narcolini (Confcommercio Fano) e Matteo Radicchi (Confesercenti Fano).