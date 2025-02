Formiche.net - Vi racconto i 10 anni dell’arbitro Mattarella. Scrive Cazzola

In questi giorni ci siamo ricordati che Sergioha tagliato il traguardo di dieciininterrotti al Quirinale. Nessun Presidente prima di lui nell’Italia repubblicana ha svolto così a lungo le sue funzioni al vertice della Stato. Il primato della rielezione era spettato a Giorgio Napolitano, che tuttavia, aveva dichiarato subito che il suo secondo mandato sarebbe stato a tempo, come poi è avvenuto, anche se i problemi aperti che avevano indotto Napoletano a non tirarsi indietro non erano stati risolti al momento della sua rielezione.Anzi, è plausibile ritenere che l’ex Capo dello Stato – che aveva a lungo caldeggiato le riforme costituzionali al punto di legare ad esse la sua permanenza nella più alta magistratura repubblicana, ritenesse (a parte i condizionamenti dell’età) che il governo Renzi avesse compiuto la missione riformatrice con la legge Boschi e che quindi anche la vigilanza dal Colle più alto fosse ormai superflua.