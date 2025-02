Dailymilan.it - Verso Milan-Roma, Santiago Gimenez e Joao Felix già in campo in Coppa Italia? Le ultime

In vista della sfida ditraci saranno subito siache? LeConclusa una sessione di calciomercato davvero scintillante, in casaadesso è tempo di pensare solo ed esclusivamente al. Ecco che, quindi, i pensieri di mister Sergio Conceicao sono tutti orientatiil quarto di finale dicontro la, previsto per mercoledì 5 febbraio alle ore 21 a San Siro.La gara contro i giallorossi, per alcuni nuovi innesti del Diavolo, sarà l’occasione per fare il debutto con i colori rossoneri addosso., il secondo in ordine di arrivo dopo Walker, dopo aver visto il derby dalla tribuna, si prepara a scendere inin. Non si sa se dal primo minuto o a partita in corso, ma ciò che è certo è che il messicano è pronto.