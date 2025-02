Anteprima24.it - Versano 330mila euro per comprare Ferrari e Porsche ma è truffa

Tempo di lettura: < 1 minutoHa indotto due clienti a versare circaper acquistare unamodello 488 Pista ed unaCarrera ma le auto non sono mai state consegnate. E’ accusato die autoriciclaggio un commerciante di autovetture di lusso di Caivano sottopposto all’obbligo di dimora.Le attività investigative dirette dalla Procura di Napoli nord e svolte dal gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore hanno consentito di scoprire che il commerciante, dopo aver realizzato la, ha reimpeigato i soldi per l’acquisto, in Germania, di unada competizione modello FT3 Rs.L'articoloperma èproviene da Anteprima24.it.