Verona, l'ufficialità è una mazzata: saltano due big match

arrivano brutte notizie per Paolo Zanetti, la cui squadra è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere: gioiscono invece Atalanta e Milan.Le buone notizie per qualcuno sono le cattive notizie di qualcun altro. Succede così che Gasperini e Conceiçao possono rallegrarsi delle ultime novità sul fronte infortunati, mentre chi deve preoccuparsi è Paolo Zanetti. Il tecnico delha saputo poco fa che dovrà rinunciare a due dei suoi giocatori in vista delle prossime gare di campionato. Questo sabato l’Hellasse la vedrà con l’Atalanta, e la settimana successiva sarà a San Siro col Milan.è unadue big. (LaPresse) TvPlay.itDue gare già di per sé non semplici, vista la posizione in classifica delle avversarie, che sono rispettivamente terza e ottava nella classifica di Serie A.