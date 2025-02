Dayitalianews.com - Vergognoso episodio di razzismo a Rimini in una partita di basket under 19: “Sei una scimmia”. Sfiorato lo scontro tra una mamma e una giocatrice

In un’Italia multietnica e multirazziale, si registrano ancora gravi episodi dianche in contesti che dovrebbero essere piuttosto ovattati, come unadifemminile19, dove a trionfare dovrebbe essere lo sport e un sano spirito agonistico. Così non è stato nellatra Happye Nuova Virtus Cesena, dove ladi unasi è lasciata andare ai più beceri insulti contro una ragazza 17enne di colore che ha reagito.sugli spalti: “!”La madre di unaha iniziato a urlare contro la ragazzina: “Non ti vergogni? Sei una!”. Le offese si sono sentite forte e chiare in tutto il palazzetto e la 17enne si è avvicinata con fare minaccioso alla donna, che ha continuato a provocare: “Attenzione sai, dai, dai!”.