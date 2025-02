Lapresse.it - Veneto, Zaia: “Non sappiamo la data delle elezioni, i nostri cittadini vanno rispettati”

Leggi su Lapresse.it

L’incognita terzo mandato pesa sulle prossimeregionali in. È ancora in sospeso il discorso proprio sul terzo mandato? Luca, presidente della Regione, a margine di una conferenza stampa a Venezia, ha replicato così: “Non ne ho la più pallida idea. Non ho neanche ben capito quando si andrà a votare, se a novembre 2025 o in un election day nella primavera 2026. In base a tutte queste risposte che attendiamo, poi deciderò cosa fare”. Rispondendo poi alla domanda sull’eventuale rischio che il governo, che ha altri altri problemi da risolvere, metta in secondo piano il temaregionali,ha sottolineato: “Certo è che questa è una Regione effervescente, piena di attività, con deieccezionali efino in fondo. Punto. Penso che anche il tema che cosa accadrà in futuro stia a cuore a tutti noi veneti ed è giusto che ci sia attenzione”, ha aggiunto.