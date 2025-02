Vendée Globe | arriva anche Pedote 22 dopo 85 giorni di navigazione

Leggi su Sportface.it

Giancarloce l’ha fatta.85, 20 ore e 32 minuti il velista italiano ha completato la2025. Questa mattina, alle 08.34, lo skipper di Prysmian ha tagliato il traguardo al largo di Les Sables d’Olonne al 22° postoun’ultima notte dalle temperature molto rigide nell’inospitale Golfo di Biscaglia. Quattro annil’ottavo posto del 2020-2021,ha dovuto affrontare tantissime difficoltà e imprevisti, tra cui i problemi al timone nel temutissimo punto nemo (polo oceanico, il punto dell’oceano più lontano da qualsiasi terra emersa). Nel 2021 non ci furono intoppi e fu una traversata decisamente meno probante. Quest’anno il ritardo dal vincitore di Charlie Dalin ha superato di venti(21). Questa voltasi è trovato nella seconda metà del gruppo sin dall’inizio, intrappolato in venti leggeri e in lotta, dall’Oceano Antartico in poi, con il timone del suo IMOCA.