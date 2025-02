Ilgiorno.it - Vanzago, furto notturno al distributore automatico di sigarette della stazione di servizio

(Milano), 4 febbraio 2025 – Hanno preso di mira ladinel corsonotte e forzato ildiallontanandosi dal luogo delcon un bottino tutto sommato inatteso. L’episodio è accaduto nella notte tra domenica e lunedì e ha avuto come scenario ladiIP di via Milano a. Qui ignoti ladri sono giunti sul posto e hanno subito messo nel mirino ildi: dopo aver letteralmente sradicato la copertura del, si sono impadroniti dei pacchetti diqui conservati e del denaro contante per circa tremila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinierilocaleche verificheranno la presenza di indizi utili attraverso le immagini riprese dalle telecamere di telesorveglianza.