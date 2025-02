Ultimouomo.com - Vandeputte è il Calciatore del mese AIC del mese di gennaio di B

Jariè cresciuto in uno dei settori giovanili più importanti in Europa, quello del Gent. Il modo in cui è arrivato in Italia è un po’ misterioso e dimostra le infinite vie che può prendere il calciomercato. Fatto sta che nel 2018 Jariè arrivato alla Viterbese. La sua è una storia di lunga gavetta nelle categorie italiane, con alcuni saliscendi tra Serie B e C, e poi l’affermazione definitiva con il Catanzaro di Vincenzo Vivarini.è stato uno dei protagonisti assoluti della promozione in Serie B e poi è riuscito a confermarsi nel salto di categoria, al punto che in estate la Cremonese ha deciso di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto.si è trovato così in una squadra con chiare ambizioni di promozione in Serie A. Stroppa gli ha cambiato ruolo, arretrandolo di qualche metro: da esterno sinistro a piede invertito che rientra per definire l’azione,è diventato una mezzala.