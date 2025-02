Movieplayer.it - Vampira umanista cerca suicida consenziente, Ariane Louis-Seize: “Un film che racconta le nuove generazioni”

Abbiamo intervistato la regista, parlando con lei di quanto i contrasti siano stati centrali nel suo notevoled'esordio. In streaming su I Wonderfull. Come si dice in questi casi? È nata una regista. Parliamo di, autrice canadese che ha diretto e scritto il notevole. Passato prima alle Giornate degli Autori di Venezia 2023, riscuotendo un ottimo back da parte della critica, ilè arrivato (finalmente) anche in Italia. Dove? In streaming su I Wonderfull. La storia è quella di Sasha, unaadolescente restia a seguire le orme della famiglia. Lei, di mordere sul collo, non ne vuole sapere. Anzi, non le sono ancora spuntati i canini aguzzi. Almeno fin quando incontra Paul, ragazzo bullizzato .