Valorizzazione di territorio e attività: Calci ha un nuovo direttivo di Confcommercio

(PI), 4 febbraio 2025 – Si è costituito il consigliodi. Una nuova realtà formata da imprenditori e commercianti che si metteranno immediatamente al lavoro per rilanciare il tessuto commerciale del paese e valorizzare il centro storico e le sue. Nel corso dell'assemblea è stato nominato presidente Antonio Del Galdo, titolare della Pizzeria Da Tony. Esprime “i migliori auguri di buon lavoro alla nuova squadra” il direttore diProvincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Siamo convinti chepossieda grandi potenzialità di sviluppo, sia commerciale che turistico, oltre ad essere una località molto conosciuta e apprezzata è espressione di un tessuto commerciale variegato e di qualità. In un contesto di profonda incertezza come quello che stiamo attraversando dobbiamo ringraziare gli imprenditori che hanno il coraggio di mettersi in gioco e siamo fieri di inaugurare questopercorso che vede la nostra associazione sempre più protagonista nell'area del Lungomonte, come conferma il cammino intrapreso a fianco del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme”.