Valley of Hearts è la nuova dizi di Canale 5

Turcata che va (Endless Love), turcata che viene.5 non rinuncia alle produzioni turche. Nei prossimi mesi, arriverà infatti sul piccolo schermoof(titolo internazionale mentre Siyah Kalp è quello originale turco)drammatica piena di passione e colpi di scena. Ambientata in Cappadocia, la serie segue le vicende di due gemelli in cerca di vendetta per essere stati abbandonati quando erano ancora in fasce.of: trama e anticipazioniLa storia diOfruota attorno alla figura di Sumru (Ece Uslu), che ha abbandonato alla nascita, senza nemmeno abbracciarli, i figli gemelli Nuh (Aras Aydin) e Melek (Hafsanur Sancaktutan). Cresciuti in circostanze difficili e pieni di odio e di rancore nei riguardi della madre, i due fratelli decidono di cercare Sumru quando scoprono che ha sposato Samet ?ansalan (Burak Sergen), una figura ricca e di spicco nell’industria del turismo della Cappadocia.