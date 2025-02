Ilfogliettone.it - Valanga di soldi per questi segni zodiacali: per tutti gli altri un salasso | L’oroscopo di inizio Febbraio

Leggi su Ilfogliettone.it

Gli esperti hanno consultato gli astri e per moltici saranno giornate gioiose, decisamente meno per tanti, un’affascinante finestra sull’ignoto. o forse no. Questa pratica antichissima, che si basa sull’idea che la posizione degli astri al momento della nostra nascita possa influenzare il nostro carattere e il nostro destino, continua a esercitare un fascino irresistibile su milioni di persone in tutto il mondo, Italia compresa. Ma cosa c’è di vero in tutto questo?Gli italiani, in particolare, sembrano avere un debole per le previsioni astrologiche. Ogni mattina, milioni di lettori si precipitano a leggere il proprio oroscopo sui giornali, sui siti web o sulle app, sperando di scoprire cosa riserverà loro il destino nelle prossime 24 ore. Eppure, nonostante la sua popolarità, l’astrologia non ha alcun fondamento scientifico.