Vaiano, al via la campagna 'Ricostruiamo RiciclAnde'. Come contribuire

, 4 febbraio 2025 - “Ricostruiamo Riciclande”. Con questo impegno il Comune di, insieme ai volontari dell’Operazione Mato Grosso, mobilita tutta la comunità locale per far ripartire, al più presto, l’attività del mercatino etico del riuso distrutto da un incendio. L’appello che arriva è doppio ed è caratterizzato da due richieste urgenti: la prima riguarda la ricerca di uno spazio per poter riprendere l’attività al più presto in modo da non far mancare il sostegno alle comunità dell’America Latina seguite dall’Operazione Mato Grosso, il secondo riguarda la raccolta fondi lanciata dall’amministrazione comunale che invita a fare donazioni effettuando un bonifico bancario con la causale “Ricostruiamo RiciclAnde” sul conto di Tesoreria comunale intestato al Comune dicon Iban IT49 P030 6938 1441 0000 0046 002.