Va in vacanza per il 70esimo compleanno in un hotel di lusso alle Canarie | contrae salmonella e muore

Lo scorso ottobre, Leslie Green, 70 anni, aveva deciso di festeggiare il suo, ma il viaggio si è trasformato in tragedia. Durante il soggiorno presso l’Occidental Jandia Playa Resort a Fuerteventura, Leslie ha contratto lae, dopo essere stato ricoverato in ospedale nella seconda settimana di, è deceduto quattro settimane dopo a causa di complicazioni come sepsi e insufficienza renale.Anche sua moglie Julia, colpita dalla stessa infezione batterica proprio il giorno del suo 60°, è stata ricoverata per una settimana. Julia, infermiera in pensione di Bolton, ha raccontato al Sun di aver avuto fin dall’inizio seri dubbi sulla qualità del cibo servito nell’. Ha descritto i pasti come “carbonara tiepida e pollo poco cotto” e ha osservato che il personale non si lavava mai le mani e che “i piatti venivano mescolati con cibo più vecchio”.