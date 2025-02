Fanpage.it - Va a festeggiare il 70esimo compleanno in un hotel di lusso alle Canarie: contrae salmonella e muore

Leslie Green e sua moglie Julia si erano recati aildell'uomo in un resort a quattro stelle di Fuerteventura lo scorso ottobre. Anche la donna si è ammalata, ma è riuscita a sopravvivere: Al Sun ha detto di essere "preoccupata" per il cibo servito, tra cui "carbonara tiepida e pollo poco cotto", e di non aver mai visto il personale lavarsi le mani.