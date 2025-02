Romadailynews.it - USA: zoo di San Diego ospita celebrazioni per Capodanno cinese

Due bambine che tengono in mano dei panda giganti posano per delle foto durante una celebrazione per illunareallo zoo di Sana San, in California, negli Stati Uniti, il 2 febbraio 2025. Lanterne rosse, alberi dei desideri, omaggi di buste rosse, calligrafia, artigianato e panda giganti: nel fine settimana lo zoo hato vivacidellunare per dare il benvenuto all’Anno del serpente. Una bambina tiene in mano un pupazzo a forma di serpende durante una celebrazione per illunareallo zoo di Sana San, in California, negli Stati Uniti, il 2 febbraio 2025.Lanterne rosse, alberi dei desideri, omaggi di buste rosse, calligrafia, artigianato e panda giganti: nel fine settimana lo zoo hato vivacidellunare per dare il benvenuto all’Anno del serpente.