Usa, Trump ‘congela’ per trenta giorni anche i dazi con il Canada

Roma, 3 feb. (askanews) – Dopo quelli con il Messico, il presidente Usa, Donald, congela percon il. La decisione dopo una telefonata con il premier Justin Trudeau di cuisi dice “molto soddisfatto”. “Come presidente, è mia responsabilità garantire la sicurezza di tutti gli americani, e sto facendo proprio questo. Sono molto soddisfatto di questo risultato iniziale, e le tariffe annunciate sabato saranno sospese per un periodo di 30per vedere se si potrà o meno strutturare un accordo economico definitivo con il. Equità per tutti”, scrive infatti su Truth. “Il– spiega a sua volta Trudeau – sta prendendo nuovi impegni per nominare responsabile per la questione del Fentanyl, aggiungeremo i cartelli messicani alla lista dei terroristi, garantiremo controlli 24 ore su 24, 7su 7 sul confine, lanceremo una forza d’attacco congiunta-Usa per combattere la criminalità organizzata, il fentanyl e il riciclaggio di denaro.