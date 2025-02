Ilfattoquotidiano.it - Usa la Tac dell’ospedale per salvare la sua gatta, radiologo si scusa: “Non mi sarei perdonato se fosse morta”

La suaAthena era in fin di vita dopo essere precipitata per sei piani dal tetto del condominio. Per salvarla, il dottor Gianluca Fanelli, responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventisticaParini di Aosta, ha deciso di sottoporla a una Tac e successivamente a un drenaggio. L’azienda Usl della Valle d’Aosta ha avviato accertamenti interni, mentre il medico ha risposto con una lettera, dichiarandosi disponibile a risarcire eventuali danni economici.“Di professione sono uninterventista e sapevo che l’unico modo per salvarla era intervenire tempestivamente”, ha spiegato Fanelli. La sera di lunedì 27 gennaio, dopo le 20, quando le Tac non erano in orario di servizio e non c’erano pazienti in attesa, ha deciso di verificare le condizioni dellae valutare un possibile intervento.