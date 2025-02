Lettera43.it - Usa, la commissione finanze del Senato approva la nomina di Kennedy alla Sanità

Ladeldegli Stati Uniti ha dato il via liberadi Robert FrancisJr come segretario. Con 14 voti favorevoli e 13 contrari, tutti espressi dairi democratici, lapassa ora al vaglio dell’intero. RFK ha superato questo primo step anche per il voto decisivo di Bill Cassidy, medico di formazione che era rimasto incerto finofine per le posizioni del possibile futuro segretario sui vaccini.Tulsi Gabbard vicinoconfermaguida della National IntelligenceCresce intanto l’attenzione sulla possibile conferma di Tulsi Gabbard come direttrice della National Intelligence. L’ex deputata democratica, il cui nome è stato esaminato dintelligence del, ha ricevuto il supporto di dueri repubblicani in bilico: Susan Collins e Todd Young.