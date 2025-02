Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 4 Febbraio, Francesca Sorrentino ha scelto: caos e niente petali

Leggi su Anticipazionitv.it

Nel corso delladidel 42025,ha fatto la sua scelta, ma non come tutti si aspettavano. Dopo momenti di grande tensione e la volontà iniziale di abbandonare il trono, la tronista ha deciso di seguire il cuore. La sua decisione ha lasciato senza parole sia il pubblico in studio che i telespettatori in attesa delle anticipazioni.2025:voleva lasciare il tronoEntrata in studio visibilmente provata,ha espresso tutto il suo malessere. I continui dubbi su Gianmarco Meo, legati alla questione dell’agenzia di moda, l’avevano portata a pensare di abbandonare il trono senza fare alcuna scelta. Le sue parole hanno subito scatenato un clima di incertezza tra i presenti in studio.