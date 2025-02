Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 4/02/25

Sono stata molto contenta del trono dato a Gianmarco Steri a, e tuttora sono molto curiosa di vederlo, però quando la SacraReda ci si mette, riescono a sfornare roba di un cringe, ma di un cringe, ma di un cringe, che io davvero non ce la posso fare a farcela.Tipo che per quanto io trovi Gianmarco bellissimo (si, raga, gusti estetici, ognuno c’ha i suoi, per me è bellissimo e lo dico da moooolto tempo prima che ci fosse questo esagerato delirio collettivo), e per quanto, quindi, anche solo un suo bel primo piano sia roba a me gradita, tra un blocco su Pili Stella e uno su DiegoTrombaTutto, va detto che oggi, in diversi momenti di questi speed date, ho dovuto cambiare canale perché non reggevo l’imbarazzo.Ora, io capisco che l’hype che si è creato intorno a Gianmarco sia un qualcosa che il programma ovviamente voglia sfruttare a livello televisivo (su TikTok ci sono veri e propri trend sull’argomento, quindi ‘ci sta’ che il programma cavalchi l’onda social), però, ecco, UNA singolacon tante corteggiatrici, e con alcune conoscenze a centro studio, per rendere l’idea, poteva anche bastare.