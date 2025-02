Isaechia.it - Uomini e Donne, l’inaspettata rivelazione di Emanuela Malavisi: “Marco Antonio Alessio? Mi ha mollata e frequenta un’altra dama del parterre!”

Leggi su Isaechia.it

Due ex protagoniste del trono over disi sono raccontate nel corso di una diretta Instagram con Fralof.Stiamo parlando di, che era uscita dal programma cone Desdemona Balzano, che invece è felicemente fidanzata con Giuseppe da due anni (QUI la loro storia).ha raccontato per prima cosa il motivo per cui è finita la loro storia:È successo che dovevo scendere in Salento per la n. volta e capisco che c’era qualcosa che non andava, allora gli tolgo proprio le parole di bocca e lui mi palesa che non si era innamorato di me. Cosa strana, perché ci siamoti per otto mesi ed era lui quello al centro studio che voleva uscire, che piangeva per me, che era geloso se parlavo con gli altri. Lui ha 37 anni, non è un ragazzino. Ci siamo vissuti fuori, nella realtà, a me si è amplificato il sentimento ed è scoppiato l’amore, mentre lui mi diceva che non se la sentiva.