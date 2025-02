Davidemaggio.it - Uomini e Donne: la ‘scelta’ di Francesca Sorrentino

si è concluso anche il trono di. Nel corso della registrazione odierna, l’ex protagonista di Temptation Island ha lasciato il dating show di Maria De Filippi.Come segnalato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la scelta diè avvenuta in una modalità del tutto singolare. Tutto è partito da Gianmarco Meo, che ha ammesso dopo varie segnalazioni e diverse smentite di essere iscritto in un’agenzia. La stessa che, a suo dire, non ha lasciato dopo l’approdo aper via della penale troppo alta da pagare. Delusa dal ragazzo, in nome delle bugie raccontate negli appuntamenti precedenti,ha asserito di non potersi fidare ed ha manifestato la volontà di abbandonare il trono. In primis poiché si è resa conto di non provare sensazioni troppo forti né per Gianmarco, né per Gianluca Costantino, l’altro corteggiatore rimasto nel suo parterre (nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip).