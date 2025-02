Biccy.it - Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Francesca Sorrentino

Leggi su Biccy.it

Si è concluso con un “sì” il percorso adella tronistache, dopo aver vissuto una relazione tossica a Temptation Island, ha trovato rifugio nello studio di Maria De Filippi. Rimasta con due corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca Costantino, la tronista ha. GIANLUCA!e Gianluca sono una nuova coppiaDurante l’ultima registrazione, Gianmarco Meo è tornato in puntata con un fiore per, ma lei si è mostrata fredda e piena di dubbi. Tra le sue perplessità, le voci sulla presunta appartenenza di Gianmarco a un’agenzia. Quando gli ha chiesto spiegazioni, lui ha negato, maha ribattuto dicendo di avere prove del contrario e che lui, in passato, ha lavorato come modello.Nel frattempo, Tina Cipollari ha attaccato nuovamente Gianluca Costantino, suscitando l’intervento di Maria De Filippi, che ha fatto notare come, seavesse dubbi su Gianluca, dovrebbe averne anche su Gianmarco.