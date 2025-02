Università 100 borse di studio per gli studenti rifugiati | il piano della ministra Bernini con i rettori

Leggi su Open.online

Un aiuto concreto per chi ha dovuto lasciare il proprio Paese e vuole costruire un nuovo futuro attraverso lo. Il Ministero dell’Ricerca, in collaborazione con la Conferenza deidelleItaliane (Crui), ha lanciato un nuovo bando destinato auniversitari: 100dida 7mila euro ciascuna, pensate per garantire il diritto all’istruzione a chi è titolare di protezione internazionale. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto che, entro il 2027, metterà a disposizione un totale di 600di, per un investimento complessivo di oltre 4,2 milioni di euro. Per l’anno accademico 2024-2025, l’importo per ciascuno studente selezionato sarà esattamente di 7.015,97 euro, con la possibilità di ottenere un incremento del 15% nel caso in cui il reddito certificato tramite Isee sia inferiore o uguale a 13.